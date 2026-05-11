地域限定のおかずむすび･サンドおむすびが登場【ミニストップ】

ミニストップは、ご当地グルメをおむすびにした、販売地域ごとに異なるおむすび4種を2026年5月12日から発売する。

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◆【関東、東北、四国】サンドおむすび 焼豚たまご(大麦入り)

本体価格:298円(税込価格321.84円)

愛媛県のご当地グルメをイメージしたおむすび。甘辛たれの焼豚、とろみのある卵黄ソース、目玉焼き風のたまごを、ご飯でサンドした。

◆【東海】おかずむすび 海老天むす

本体価格:298円(税込価格321.84円)

愛知県名古屋名物「海老天むす」をイメージしたおむすび。海老天2尾に濃厚なたれを絡めた具材を、茶飯に「ごま油風味」が効いた「醤油味のおかか」を混ぜ込んだご飯で包んだ。

◆【近畿】おかずむすび だし巻玉子と高菜明太子

本体価格:298円(税込価格321.84円)

関西の味「だし巻き玉子」をメインにしたおむすび。口溶け滑らかで、薄く繊細な食感が特徴のだし巻玉子に、ごま油が効いた高菜炒めと辛子明太子を合わせて、和風だしの醤油ご飯でサンドした。

◆【九州】おかずむすび 三元豚ヒレカツ

本体価格:298円(税込価格321.84円)

「三元豚のヒレカツ」に少し甘めのソースを合わせ、アクセントに中央のからしマヨネーズを合わせた。