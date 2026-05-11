ハイヒール・モモコ、長男夫婦結婚式の様子公開「お嫁さん芸能人レベルの美人」「幸せが伝わる」なにわ男子ら約40人の著名人から祝福メッセージ
【モデルプレス＝2026/05/11】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが5月10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。長男夫婦の挙式と披露宴の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】62歳ベテラン芸人「お嫁さん芸能人レベルの美人」長男夫婦結婚式
モモコは、サムネイルに「祝！長男挙式＆披露宴」「新郎の母モモコに密着！」と大きく書かれた動画を更新。新郎が黒のタキシード、新婦が純白のドレスに身を包んだ幸せ溢れる2人の姿を公開した。
挙式には、元プロレスラーでタレントの佐々木健介・北斗晶夫妻も参列し、会場を盛り上げた。さらに、祝福メッセージは自身の知人全員に頼むとかなりの人数になってしまうため、長男とご飯に行ったことがある人、または会ったことがある人に限定したものの、女優の中条あやみ、俳優の城田優、お笑いコンビの千鳥、かまいたちをはじめ、SUPER EIGHT、Aぇ! group、なにわ男子、WEST.といった人気グループ、歌舞伎俳優の片岡愛之助、歌手のaikoなど、ジャンルを超えて約40人もの著名人からメッセージが届いたことを明かした。
動画内では、挙式と披露宴の様子の他に、息子夫婦の馴れ初めから結婚までの軌跡、演出を決める際の裏話や、式当日のエピソードも語られている。
この投稿に対し、ファンからは「お嫁さん芸能人レベルの美人でびっくり」「モモコさんの表情から幸せが伝わってきて、こちらも嬉しくなります」「豪華メンバーからのメッセージに驚き」「素敵な結婚式見せてくださってありがとうございます！」「式が豪華すぎる」など、祝福の声が届いている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】62歳ベテラン芸人「お嫁さん芸能人レベルの美人」長男夫婦結婚式
◆ハイヒール・モモコ、長男夫婦の結婚式の様子公開
モモコは、サムネイルに「祝！長男挙式＆披露宴」「新郎の母モモコに密着！」と大きく書かれた動画を更新。新郎が黒のタキシード、新婦が純白のドレスに身を包んだ幸せ溢れる2人の姿を公開した。
動画内では、挙式と披露宴の様子の他に、息子夫婦の馴れ初めから結婚までの軌跡、演出を決める際の裏話や、式当日のエピソードも語られている。
◆ハイヒール・モモコの投稿に反響
この投稿に対し、ファンからは「お嫁さん芸能人レベルの美人でびっくり」「モモコさんの表情から幸せが伝わってきて、こちらも嬉しくなります」「豪華メンバーからのメッセージに驚き」「素敵な結婚式見せてくださってありがとうございます！」「式が豪華すぎる」など、祝福の声が届いている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
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