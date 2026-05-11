クルーズ船が停泊しているテネリフェ島には加賀記者がいます。そちらではきょうも下船作業が行われるとのことですが、まずは最新情報を伝えてください。

テネリフェ島です。乗客が23か国に及ぶとだけあって、この現場には多国籍のメディアが駆けつけてきています。

先ほど最新情報が入ってきました。アメリカの保健省によりますと、きのう、すでに出国したアメリカ国籍の17人のうち、1人がPCR検査で陽性を示したということです。これと別にもう1人に、ハンタウイルスが疑われる症状が出ているということです。

さらに、きのう下船した乗客でフランスへの帰国便の機内で症状を訴えた女性が、検査で「陽性反応」を示したと地元メディアが伝えています。

退避オペレーションの責任者は「全員無症状だ」と強調していましたが、フランスの乗客に続き、また症状が疑われる人が出てきている状況です。

けさはボートの給油があるため、下船作業は始まっていません。きのう早朝から続いた作業では、19か国の94人がすでにクルーズ船を下船したということです。残る乗客は24人で、きょうの午後には全員が下船する予定だとしています。