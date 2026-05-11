ロックバンド「Hi-STANDARD」が、10日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にVTR出演。前回放送の未公開トークで、昨年9月にドラマー・ZAX（45）が加入した経緯を語った。

1991年の結成当初から活動をともにしてきたドラマー・恒岡章さんが、2023年2月に他界。恒岡さんの逝去から9日後、バンド継続を発表したが、一般公募などを経て、2025年9月にZAXの加入が発表された。

声を掛けられた当時について、ZAXは「最初はワケが分からなかった」と告白。ギター・横山健は「“一緒にやってくれ”って頼んだ。僕とナンちゃんで」といい、ボーカル・難波章浩は「打ち上げっていう話で呼んだんです」と明かした。

そのためZAXは「だからビックリした」と回想。「楽しみやな、ご飯」という気分で2人と合流すると、メンバー加入の話になり、難波は「いきなりトイレに駆け込んでましたからね」と笑った。ZAXは「ちょっと待ってください」と、ひとまずトイレへ入り、「どういうことやろ？」と困惑。即答はできなかったという。

ロックバンド「The BONEZ」のドラマーとして、現在も活動しているZAX。難波は「そのメンバーに話さなきゃいけないとかも思ったし、正式メンバーでサポートじゃなくて今までとは違う」と吐露。「みんながどうなのかっていうのは、凄い大事なこと。それをみんな快くいいって言ってくれたから」と感謝した。

メンバーの反応についてZAXは「みんなビックリしてました。“マジか…”って。でも“お前がやりたいんやったらそれでいいんじゃないか”って答えをくれました」と語っていた。