お笑いコンビ・サバンナ八木真澄さんが、自身のＸを１０日に更新。

相方の高橋茂雄さんの爐い犬甅畫動について、謝罪しました。



【写真を見る】【 サバンナ・八木真澄 】 相方の高橋茂雄さんの爐い犬甅畫動を謝罪 「（中山）功太が傷ついてしまったのだから、100％茂雄に責任があると思っています」



「R-1ぐらんぷり2009」王者でピン芸人の中山功太さんが、5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」に出演した際に、「いじめられた」体験を告白。







番組内で、中山功太さんは「二面性のある人物」に関して「芸人にもいますよ。10年ぐらいなんですけど、ずっといじめられた先輩がいるんですよ。」と、コメント。

続けて「今、普通にむちゃくちゃ売れてますし、その人に対して、皆さん良いイメージ持ってると思う。」と、話していました。

更に、「僕がされたのは『今から、生放送が始まります!』ってなった時に、5秒前、4、3…って言うた時に『コイツのやってるあの仕事なんか、100万もらっても、俺やらへんわ』って言うて…1、0、スタート! で、始まるんですよ。」と、「いじめ」の詳細について、明かしていました。







この様な流れを受けて、WEB上では「いじめた相手は誰か?」と、大きな騒動に。そんな状況の中、WEB上で高橋茂雄さんの名前があがったことを受け、高橋さんの相方である、八木真澄さんが、10日夜にXで反応。

八木真澄さんは「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。 全てコンビであるサバンナの責任です」と、投稿。

続けて「中山功太とは20年前、大阪の番組（なるとも）で一緒でした その時に、相方のツッコミや発言に、きついなと思う時があったんですが、攻撃するために故意的に言ってるつもりはなかったと思います。でも、それで功太が傷ついてしまったのだから、100％茂雄に責任があると思っています。」と、記しました。



そして「茂雄とも話しました。たとえ自分にその気がなくても、言葉一つ行動一つで、相手が少しでも嫌な気持ちになったとしたらそれはお前に否がある。 それに対して、本当にその通りだと、未熟だったと言っていました。」と、綴りました。









更に「今回のことで、僕から見ても、調子にのっていたと思うので、人の気持ちを考えられるように、もっともっと人として成長していくべきだと思っています。」と、投稿。



また「 世間を騒がせているパンサー尾形君の件なんですが、若手時代に茂雄との尾形君との絡みはありません。」と、綴りました。

先日、お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘さんもYoutubeで、嫌いな芸人が「１人だけいるのよ」「「大っ嫌い！俺！！人だと思ってないから…。あの人って…人を見るから基本。だから、先輩とかだったら、可愛いイメージだと思うけど、後輩からしたら、もう…」「メチャクチャするよ。最低な人間だと思う。俺が見た芸人というか、人間の中で、1番ヤバイ人間だと思う。俺は大っ嫌い！（人を）物としてしか思ってないというかね…。」と告白。WEB上で話題になっていました。



最後に「応援してくださっている皆様、関係者の皆様、後輩の皆様にも、ご心配をおかけしてしまい申し訳ありません。今後はより一層、自身の言動に責任を持ち、誤解を招くことのないようコンビ共に努めてまいります。このたびは申し訳ありませんでした。」と、謝罪しています。





その後、11日に、高橋茂雄さんはXを更新し「今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。」と、投稿。

続けて「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました。本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます。この度はお騒がせして申し訳ございませんでした。」と、謝罪しました。



また、中山功太さんもXで「この度は、番組内での匿名による不用意な発言により、あらぬ憶測を呼んでしまい、申し訳ございません。先程、サバンナ高橋さんと電話でお話させていただきました。」と、投稿。

続けて「当時、嫌な思いをさせてしまったことに対して真摯に謝罪をして下さいました。僕も、ご迷惑をおかけした事を謝罪させていただきました。今後、このような事がないように、発言に気をつけて参ります。」と、記していました。



【担当：芸能情報ステーション】