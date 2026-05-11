「母の日」大谷翔平ノーヒットの一方、岡本和真が絶好調　先制タイムリー二塁打で9戦連続ヒット　“和真”にちなんだスタグル“カザディーヤ”も登場

メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が母の日にピンクバットで登場。

トロント・ブルージェイズの岡本和真選手（29）は9試合連続ヒットと絶好調でした。

現地アメリカはこの日が母の日と言うことで、先端がくりぬかれたピンク色のバットで登場した大谷選手。

3試合連続ヒットと復調の兆しを見せていましたが、第1打席は内角の速球に空振り三振。

バットに当たりませんでした。

すると3回には、先端がくりぬかれていないいつもの黒いバットに急きょ変更。

試行錯誤しながら第2打席に臨みますが、ここは力なくセカンドライナー。

第3打席では、外角のスライダーをセンターへ。

大きな当たりでしたが、スタンドまではあと一歩届かず、4試合ぶりのノーヒットに終わりました。

一方、ブルージェイズの岡本和真選手は8試合連続ヒット中と絶好調。

この日も、第1打席からレフト線へタイムリーツーベースを放ち、9試合連続ヒットをマークしました。

チームに先制点をもたらす活躍にファンは大歓声。

守備でも、ホットコーナーと呼ばれるサードのポジションで好守を見せる岡本選手にファンからは拍手が送られ、人気の高さを伺わせていました。

ここからは三宅正治キャスターとみていきます。

遠藤玲子キャスター：

岡本選手について、9試合連続ヒットという話題です。

三宅正治キャスター：

先制タイムリーですから、勝負強いバッティングが光っています。これで5月の成績はここまで9試合で打率3割4分3厘ホームラン5本、打点11。

榎並大二郎キャスター：

メジャー1年目とは思えない貫禄ですね。

三宅正治キャスター：

アジャストをうまくやっているなと思います。その岡本選手の人気ぶりを表しているのが、本拠地で販売されている岡本和真の名をかけた「カザディーヤ」というスタジアムグルメです。

トルティーヤでチーズやビーフなどを挟んだメキシコ料理の「ケサディーヤ」がもとになっていて、試合の中継中にも紹介されて実況アナウンサーや解説者が試食するという場面もありました。

榎並大二郎キャスター：

受け入れられている感じがしますね。

三宅正治キャスター：

岡本選手の好物ということで商品化されたようです。チームの公式SNSには岡本選手に対してこのチームのMVPだと絶賛の声が上がっている。あすはタンパベイ・レイズと対戦で、10試合連続ヒットに期待です。