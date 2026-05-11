中国単一ライン生産能力最大のラージトウ炭素繊維生産ラインが稼働開始

炭素繊維は「新材料の王」「黒い黄金」とも呼ばれる国家戦略的新興材料です。中国石油化工（シノペック）傘下の上海石化の年産3万トンラージトウ炭素繊維プロジェクト第1段階が5月8日、原料投入・運転を開始し、基準を満たす製品の生産に成功しました。製品の性能は国際先進レベルに達し、国内単一ライン生産能力最大の48Kラージトウ炭素繊維生産ラインの完成・稼働開始を意味します。同プロジェクトの主要設備の国産化率は100％です。

炭素繊維業界では、1束の炭素繊維の本数が4万8000フィラメント（48K）を超えるものがラージトウ炭素繊維と呼ばれます。スモールトウ炭素繊維に比べて、同一条件下で単一ライン当たりの生産量が多く、生産コストを抑えられる点が最大の特長であり、大規模応用に優れています。

上海石化のラージトウ炭素繊維は、炭素含有率95％以上の高強度新型繊維材料で、密度は鋼鉄の4分の1に満たないものの、強度は鋼鉄の7〜9倍に達します。その上、耐腐食性にも優れ、航空宇宙や電気自動車（EV）などの新エネルギー車、風力発電ブレード、高度先端設備など幅広い分野で利用されています。（提供/CGTN Japanese）