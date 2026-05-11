【アナグラムクイズ】「ん ご さ し ち」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
限られた時間の中で文字を組み合わせ、隠れた言葉を探し出すこのクイズ。パズル感覚で楽しみながら、脳のストレッチをしてみませんか？ 制限時間は1分！ あなたの直感と語彙力をフル回転させて、正解にたどり着きましょう。
ん ご さ し ち
ヒント：最後の文字は「ん」
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▼解説
正解は、子供の成長を祝う行事の「七五三（しちごさん）」でした！ 並び替えのコツは、音のつながりが良いペアを作ってみること。パッと答えが浮かんだ方は素晴らしい集中力です！
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
限られた時間の中で文字を組み合わせ、隠れた言葉を探し出すこのクイズ。パズル感覚で楽しみながら、脳のストレッチをしてみませんか？ 制限時間は1分！ あなたの直感と語彙力をフル回転させて、正解にたどり着きましょう。
問題：「ん ご さ し ち」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
ん ご さ し ち
ヒント：最後の文字は「ん」
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正解：しちごさん正解は「しちごさん」でした。
▼解説
正解は、子供の成長を祝う行事の「七五三（しちごさん）」でした！ 並び替えのコツは、音のつながりが良いペアを作ってみること。パッと答えが浮かんだ方は素晴らしい集中力です！
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)