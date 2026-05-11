夜ドラ『ラジオスター』第7週に突入【第25話あらすじ】 資金難、体調不良…
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）は、第7週に突入する。第25話が11日に放送される。
【場面カット】カナデ（福地桃子）が怒られる
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第25話 あらすじ
ラジオスターは資金難に陥ってしまう。クラウドファンディングを行うが、コメント欄が荒れてしまい、困惑するカナデ（福地桃子）たち。松本（甲本雅裕）は体調不良になり、ラジオの放送を欠席してしまう。カナデとリクト（甲斐翔真）は、資金難を解決するために、町の有力者である福原（曽我廼家文童）に会いに行く。ラジオへのおもいを熱く語るカナデであったが、福原は怒りだしてしまう。
【場面カット】カナデ（福地桃子）が怒られる
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
ラジオスターは資金難に陥ってしまう。クラウドファンディングを行うが、コメント欄が荒れてしまい、困惑するカナデ（福地桃子）たち。松本（甲本雅裕）は体調不良になり、ラジオの放送を欠席してしまう。カナデとリクト（甲斐翔真）は、資金難を解決するために、町の有力者である福原（曽我廼家文童）に会いに行く。ラジオへのおもいを熱く語るカナデであったが、福原は怒りだしてしまう。