バレーボール女子日本代表の新シーズンに向けた会見が11日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで開かれた。今季、ドイツ1部ドレスナーSCへレンタル移籍しプレーした秋本美空（19）は、「プレーに自信を持ち、積極的にプレーし、いろんなことに挑戦したい」と抱負を述べた。

初の海外挑戦を終え、今月5日に帰国したばかりの秋本は、「ちょっと英語が苦手なのでコミュニケーションが取れなくて難しかった」と前置きしつつも、「プレーは最初は良くなかったが、だんだん良くなって凄くいいシーズンだった。守備面を求められたが、結構発揮できたと思う」と振り返った。

日本代表には昨年2年ぶりに復帰し、6月のネーションズリーグのオランダ戦で初出場初得点をマーク。世界選手権でも出場機会を得たが、まだまだ主力に定着したとは言い難い立場。代表シーズンでの目標を問われると、「まだ主力メンバーにはなれていないと思っているので、出た時に自分の100％のプレーができるように準備したいし、練習期間でもっと成長できるように頑張りたい」と言葉に力を込めた。