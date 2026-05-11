名古屋・栄の新しいランドマークに開業する健診施設が、お披露目されました。

【写真を見る】人気書店｢文喫｣とコラボ 健診の待ち時間はお気に入りの本を… ｢ザ・ランドマーク名古屋栄｣15階 6月1日オープン

「ザ・ランドマーク名古屋栄」の15階に完成した、健診センター「名古屋栄セントラルクリニック」。

最新機器を導入した検査をより気軽に受けてもらう意図から、病院らしさを抑えホテルのラウンジのような明るい開放感を持たせています。

人気書店とコラボ お気に入りの本を読みながらゆったりと…

さらに待ち時間を過ごすスペースには、カフェと融合した人気の書店「文喫」とのコラボによりブックディレクターが選んだ本が置かれ、好きな本を楽しみながらゆったり過ごすことができます。

（名古屋栄 セントラルクリニック 前田健吾院長）

「われわれ医療従事者が本を選ぶと堅苦しい健康の解説本になりがちだが、『名古屋グルメガイド』とか、たしかに健診終わったら読みたいような、見ているだけでもワクワクする書棚ができている」

このクリニックは、6月1日オープンです。