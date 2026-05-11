ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船から、乗客らの下船が始まっています。6人の感染が確認され、さらに感染疑いの人が増える中、下船はまさに“厳戒態勢”で行われました。乗客の退避が行われているスペイン領テネリフェ島の港から本岡英恵記者の中継です。

こちらは感染が拡大しないよう明確に区画が分かれていて、乗客がバスに乗りこむエリアから、私たちがいる場所は、100メートルほど離れています。こちらは11日午前9時前なのですが、朝からクルーズ船の隣に給油船が横付けされていて、燃料の補給が行われています。

そのクルーズ船ですが、すべての乗客の下船が終わり次第、11日午後にも一部の乗組員と死亡した乗客の遺体を乗せてオランダへ向かう予定です。スペインメディアによりますと、到着後、船内の消毒作業などが行われる予定です。

10日午前から始まった乗客の退避は、10日のうちに19か国の94人が下船しました。スペインの保健相によりますと、残る34人の乗客の退避は11日昼すぎまでに行われ、オーストラリアとオランダ行きの便などが出発予定だということです。

──乗客らの下船については、地元の住民から反対の声もあがっていたようですが、どのような対策がとられているのでしょうか。

はい、スペイン政府は地元の人への配慮を最も気にかけていて、乗客が他の人々と接触するのを最小限にするよう対策が取られています。

船は港に接岸せずに退避を行っています。またスペインの保健相によりますと、乗客らは必要最低限の物以外は船に置いたままで、バスに乗り込む前にパスポートなどのチェックをしています。バスは直接、航空機に横付けされ、乗客らはそのまま搭乗しています。

スペイン政府は今回の退避を受け入れたテネリフェ島の当局と住民に対し、繰り返し感謝を述べていました。