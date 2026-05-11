◇プロボクシング日本スーパーバンタム級タイトルマッチ 池側純（角海老宝石）《10回戦》大嶋剣心（KODLAB）（2026年5月12日 東京・後楽園ホール）

日本スーパーバンタム級タイトルマッチの前日計量が11日、都内で行われ、日本同級王者の池側純（28＝角海老宝石、13戦9勝3KO1敗3分け）と日本同級10位・大嶋剣心（30＝KOD、14戦9勝5KO4敗1分け）はともにリミットを100グラム下回る55・2キロで一発クリアした。

1月に石井渡士也（RE:BOOT）に9回TKO勝ちして奪取した王座の初防衛戦となる池側は「初防衛戦の感じはあまりないし、プレッシャーも感じていない。普通に自分のボクシングをして普通に勝てれば」と淡々。相手の“奇襲”も警戒した上で「どういう局面になっても勝つ準備をしてきた。どんな形になっても負けることはない」と静かに闘志を燃やした。

対する挑戦者・大嶋は4度目のタイトル挑戦。元WBA世界スーパーフェザー級スーパー王者の内山高志氏（46）が会長を務める、KODLABに移籍しての初戦へ「気合入っている。明日は勝たせてもらう」と気合十分に話した。

昨年6月には東洋太平洋同級王者・中嶋一輝（大橋）に挑戦も3回TKO負け。「作戦は“走ってぶん殴りに行く”だけだった」と完敗を振り返りながら「今回は前回よりはるかに自信がある。良い意味でかみ合う」とサウスポーとの連戦にも自信をみなぎらせる。

計量後の取材中には内山会長からは「あんま喋んない方がいいよ。勝ってから喋って（笑い）」と愛あるイジリを受けながらも「勝ち筋が見えている。勝てると思う」と初の王座奪取へ最後まで自信満々だった。