グラビアアイドルの奥ゆい（26）が、11日までにインスタグラムを更新。グラビアオフショットを投稿した。

奥は、11日発売の「PARADE2026春号」でグラビアを飾っており「世界観がとっても素敵な撮影をたくさんしていただきました カラフルなシーンだったり、大人っぽいシーンだったり…お気に入りのカットが沢山なので、ぜひ見てほしいです！」と白のハイレグ水着ショットとともにアピールした。

18日からはデジタルフォトブック「奥ゆい みんなの奥さん、陽気に咲きました」が発売される予定で「お楽しみに」と呼びかけた。

また、デジタルフォトブックのアザーカットなども公開されており「たくさんのお花の中で撮ったカラフルなシーンもあれば、同じお花でもしっとりとドライフラワーと撮ったのもあるし…。大人っぽい緑の衣装や白のワンピース水着もすごくお気に入りです！」とコメントした。

一番のお気に入りは、フルーツとのカットだという。「おしりの周りにフルーツがたくさん浮いているお風呂のカットが一番印象的で、おしりも浮いてるし、フルーツも浮いてるしでとってもかわいかったです！ 自分のおしりの形やボリュームが好きなので、それをいかしたかわいいカットでお気に入りなのです！」と話している。

フォロワーからは「ナイスバディ」「きれいなお姉さんって感じだにゃ〜」「おめでたいラッシュやね！！ 両方絶対ゲットするー！！」「いいボディラインしてますね」「ハイレグ水着珍しい」といったコメントが寄せられた。