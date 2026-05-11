DAZNがW杯全104試合を配信!日本代表全試合や決勝は無料配信!!シュート初速や選手の速度などをグラフィック表示へ
6月12日に開幕するFIFAワールドカップを全104試合ライブ配信する『DAZN』が11日、キックオフカンファレンスを実施した。期間中、日本代表の全試合と、準決勝、3位決定戦、そして決勝の無料配信も発表になった。
またデータテインメント配信も決定。日本代表全試合を含む毎日1試合以上、38試合で実施を予定しているという。最先端ので自他あるテクノロジーを最大限に投入。シュートの初速、選手の最高時速、パスやシュートの美しい軌道などをリアルタイムで画面上でグラフィック化する。
さらにフォーカスした選手やベンチの様子を4分割で視聴できるマルチアングルビューや、ピッチを囲む形で設置されたカメラ映像をもとに様々な角度からプレーをみることができるイマーシブビューなど、「DAZNの目」で楽しむコンテンツを用意しているという。
登壇したDAZN Japan 最高経営責任者の笹本裕CEOが「お好みの見方で多面的に見てほしい」と呼び掛けると、元日本代表の内田篤人氏は「日本サッカーを観るレベルが上がる。逆にいうとサボっている選手が分かる。スポーツを見る見方が変わるかもしれませんね」と効果を楽しみにしていた。
(取材・文 児玉幸洋)
またデータテインメント配信も決定。日本代表全試合を含む毎日1試合以上、38試合で実施を予定しているという。最先端ので自他あるテクノロジーを最大限に投入。シュートの初速、選手の最高時速、パスやシュートの美しい軌道などをリアルタイムで画面上でグラフィック化する。
登壇したDAZN Japan 最高経営責任者の笹本裕CEOが「お好みの見方で多面的に見てほしい」と呼び掛けると、元日本代表の内田篤人氏は「日本サッカーを観るレベルが上がる。逆にいうとサボっている選手が分かる。スポーツを見る見方が変わるかもしれませんね」と効果を楽しみにしていた。
(取材・文 児玉幸洋)