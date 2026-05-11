日本代表の怪我人続出不安説を内田篤人氏一蹴「下積みが全然違う」「期待する気持ちの方が大きい」
元日本代表DFの内田篤人氏がワールドカップを前に怪我人が出ている日本代表メンバーについて、「心配もあると思うが下積みが違う。僕は期待する気持ちの方が大きい」と不安説を一蹴した。
W杯の日本代表メンバー発表が今週末の15日に迫っているが、9日の試合でMF三笘薫(ブライトン)が左太もも裏を負傷。先日にはFW鈴木唯人(フライブルク)も鎖骨の骨折が明らかになり、遠藤航(リバプール)、南野拓実(モナコ)、冨安健洋(アヤックス)といった選手のコンディションの回復具合も心配される。
ただ内田氏は11日に行われたFIFAワールドカップを全104試合ライブ配信する『DAZN』が行ったキックオフカンファレンスに登壇すると、「少し怪我人も出ていてドキドキしていると思うけど、森保監督は2大会目になる。下積みが全然違う。新たな選手も出てくる。僕は期待する気持ちの方が大きい」と話した。
また一緒に登壇したDAZNアンバサダーの成田凌さんから「メンバー発表前に寝れるものですか?」との質問に「選手はドキドキはしていると思うけど、積み上げてきたものがある」と回答。その上で「皆さんはサプライズと思うかもしれないけど、本人たちはサプライズと思っていない心構えでいる。W杯に出ると人生が変わるもの。僕も楽しみですね」と前向きに話していた。
(取材・文 児玉幸洋)
W杯の日本代表メンバー発表が今週末の15日に迫っているが、9日の試合でMF三笘薫(ブライトン)が左太もも裏を負傷。先日にはFW鈴木唯人(フライブルク)も鎖骨の骨折が明らかになり、遠藤航(リバプール)、南野拓実(モナコ)、冨安健洋(アヤックス)といった選手のコンディションの回復具合も心配される。
また一緒に登壇したDAZNアンバサダーの成田凌さんから「メンバー発表前に寝れるものですか?」との質問に「選手はドキドキはしていると思うけど、積み上げてきたものがある」と回答。その上で「皆さんはサプライズと思うかもしれないけど、本人たちはサプライズと思っていない心構えでいる。W杯に出ると人生が変わるもの。僕も楽しみですね」と前向きに話していた。
(取材・文 児玉幸洋)