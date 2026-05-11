県によりますと、今年１月～４月のクマの目撃件数は合わせて１１４件となりました。

【写真を見る】今年の1月～4月のクマ目撃件数は114件 去年の同期間の2倍以上に これまで少なくとも3人がクマに襲われる もしもクマと出合ってしまったら？（山形）

去年１月～４月の目撃件数は合わせて５４件なので、数字の上では２倍以上となりました。

市街地での目撃件数も、去年は１月～４月の４か月間で１９件だったのに対し、今年は３６件となっています。

■３人がクマに襲われる

また、今年はこれまでに少なくとも３人がクマに襲われたことがわかっています。県は先月３０日からクマ出没警報を出し継続して注意を呼び掛けています。

県によりますと過去に県内で起きたクマによる人身被害は、山菜採りなど山林で多く発生しているということです。

特に今の時期は山菜採りや登山、レジャーなどで山を訪れる人が多くなるとして、複数人での行動やラジオやクマ鈴、笛など音の出る物で、人の存在をクマに知らせることなどを呼び掛けています。

■クマに出会ってしまったら...

クマに出合ってしまった場合は、あわてずに落ち着いて、ゆっくりとその場を離れることが大切です。県は、至近距離でクマと対峙しても決して背を向けず、落ち着いて離れること、もし襲われそうになったら両腕で顔や頭を覆い、ダメージを最小限にとどめる姿勢をとることなども呼びかけています。