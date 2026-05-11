乃木坂46金川紗耶が指先の体温で溶けたチョコをペロっ！1st写真集『好きのグラデーション』先行カット第3弾公開

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乃木坂46金川紗耶 1st写真集『好きのグラデーション』から先行カット第3弾が公開された。

■リラックス感と大人のムードが同居

今回公開されたのは、指先の体温で溶けたチョコレートをペロっとする瞬間の部屋着カットで、クロアチア・ドゥブロブニクの旧市街を舞台に、“暮らすように旅する”をテーマに撮影された一コマ。

リラックス感がありながら、どこか色気を感じさせるシャツを羽織った金川の姿が切り取られており、チョコレートを嗜む横顔が、息を飲むほど美しい一枚だ。

撮影：三宮幹史

■書籍情報

2026.06.20 ON SALE

『乃木坂46 金川紗耶1st写真集 好きのグラデーション』

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