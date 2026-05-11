投信・基準価額騰落率ランキング 5月第2週（5月7日～5月8日）
5月第2週の上昇率ランキングの上位はテクノロジー系のファンドが並びました。特に「暗号資産関連企業」、「コミュニケーションＤＸ関連企業」、新興国企業といったように投資する分野や地域をさらに絞り込んだファンドとなっています。
下落率ランキング1位と2位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「三菱ＵＦＪ好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）」は1350円、2位の「先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）」は720円を期中に分配しています。
○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 +12.87％ 暗号資産関連株式ファンド（シークレット・コード）
運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ
2位 +12.48％ ｅＭＡＸＩＳ ＮｅｏコミュニケーションＤＸ
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 +12.01％ ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（エマテック）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -8.62％ 三菱ＵＦＪ好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
2位 -6.17％ 先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 -6.11％ 米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（エネルギーレボリューション）
運用会社:野村アセットマネジメント
株探ニュース
下落率ランキング1位と2位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「三菱ＵＦＪ好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）」は1350円、2位の「先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）」は720円を期中に分配しています。
1位 +12.87％ 暗号資産関連株式ファンド（シークレット・コード）
運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ
2位 +12.48％ ｅＭＡＸＩＳ ＮｅｏコミュニケーションＤＸ
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 +12.01％ ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）（エマテック）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -8.62％ 三菱ＵＦＪ好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
2位 -6.17％ 先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 -6.11％ 米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（エネルギーレボリューション）
運用会社:野村アセットマネジメント
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