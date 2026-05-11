◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(10日、ロンドン)

中国に挑んだ日本は、惜しくも2勝3敗で敗れ、6大会連続の銀メダルとなりました。早田ひな選手(世界ランク11位)が中国の絶対エース・孫穎莎選手(同1位)に挑んだ第2試合では、中国女王のスポーツマンシップが垣間見えるふるまいがありました。

孫選手が2ゲーム先取し、第3ゲームも10-7でマッチポイントとなった場面。ラリーから早田選手が打ち込んだボールは台の外へ飛び、早田選手は敗れたと悔しそうな表情で下を向きますが、孫選手は自らエッジボールで入っていたことを申告。実際、わずかに台に触れており、勝利が決まる大事なポイントでしたが、早田選手にポイントを譲りました。これには早田選手が孫選手に笑顔で感謝をつたえるようなしぐさも。その後、続くポイントを孫選手が奪い、早田選手を破りました。

日本は第1試合で張本美和選手、第3試合で橋本帆乃香選手が健闘。2勝1敗で55年ぶりの頂点へ先に王手をかけましたが、あと1勝が遠く、中国が7連覇を達成しました。激闘の中、フェアプレーのふるまいをみせた孫選手は、日本戦で2勝をあげるなど、今大会9戦9勝と金メダルに輝いた中国代表を支えました。