気象庁は11日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。東北、関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州では5月17日頃から、沖縄では21日頃から5日間平均気温が平年を大きく上回り、この時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温になる可能性があるとしています。

【写真を見る】5月17日頃から「この時期としては10年に一度の著しい高温」になる可能性【東北、関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄】早期天候情報

東北地方：高温に関する早期天候情報

５月１７日頃から、かなりの高温

５日間平均気温平年差＋２．２℃以上

東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報に留意してください。

関東甲信地方：高温に関する早期天候情報

５月１７日頃から、かなりの高温

５日間平均気温平年差＋２．０℃以上

関東甲信地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

北陸地方：高温に関する早期天候情報

５月１７日頃から、かなりの高温

５日間平均気温平年差＋２．２℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

東海地方：高温に関する早期天候情報

５月１７日頃から、かなりの高温

５日間平均気温平年差＋１．６℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

近畿地方：高温に関する早期天候情報

５月１７日頃から、かなりの高温

５日間平均気温平年差＋１．９℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

中国地方：高温に関する早期天候情報

５月１７日頃から、かなりの高温

５日間平均気温平年差＋１．９℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

四国地方：高温に関する早期天候情報

５月１７日頃から、かなりの高温

５日間平均気温平年差＋１．４℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

九州北部地方（山口県を含む）：高温に関する早期天候情報

５月１７日頃から、かなりの高温

５日間平均気温平年差＋１．６℃以上

九州北部地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

九州南部・奄美地方：高温に関する早期天候情報

５月１７日頃から、かなりの高温

５日間平均気温平年差＋１．４℃以上

九州南部・奄美地方の気温は、向こう４日間程度は平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、九州南部では１７日頃からかなり高くなる見込みで、奄美地方でも２０日頃からかなり高くなる可能性があります。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管

理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

沖縄地方：高温に関する早期天候情報

５月２１日頃から、かなりの高温

５日間平均気温平年差＋１．６℃以上

沖縄地方の気温は、向こう１週間程度は平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２１日頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管

理に注意してください。

なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。