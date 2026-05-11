ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのジェニーが２０２３年１１月に設立した個人事務所・ＯＡエンターテインメントから、わずか２年で、２００億ウォン（約２０億円）以上の分配金を受け取っている事実が明らかになり、韓国の芸能界で耳目を集めていると１０日、現地メディアのウィキツリーなどが報じた。

同メディアは、韓国の金融監督院電子開示システムに掲載されたＯＡの監査報告書を分析したとし、その結果、ジェニーは２４年から２５年にかけて総額２３７億８６４１万ウォン（約２５億３８００万円）の分配金を受け取っていると伝えた。

この金額は、監査報告書上では売上原価として分類されているとし、広告出演や音楽配信収入、コンサートなど、ジェニーの個人活動全般で発生した売り上げが反映された結果としてみられるとした。

ジェニーは現在、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫとして大手プロダクション・ＹＧエンターテインメントからの支援を維持しつつ、個人事務所で自身のアイデンティティーを最大限に発揮するという新たなビジネスモデルを披露しているとして、注目されているという。

同メディアは「ＯＡエンターテインメント」が単なる個人活動の窓口にとどまらず“グローバルスター・ジェニー”のブランド力が、どれほど巨額の収益につながるかを示す象徴的な事例となったと伝え、音楽、ファッション、経営など、多方面で頂点に立つジェニーの今後の活動は、グローバルエンターテインメント市場の主要な関心事であり、Ｋ−ＰＯＰの歴史に新たな１ページを刻んでいると伝えた。