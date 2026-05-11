ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１８回『羽柴兄弟！』が１０日に放送され、長浜城の城主となった秀吉（池松壮亮）が、有能な家臣を求め、選抜試験を行った。石田三成（松本怜生）らとともに、最終メンバーに残った藤堂高虎の存在感が際立った。

煙が充満した部屋に残り、動かなかった三成。本当の火事だと信じ切っていた藤堂は部屋に飛び込み、座禅を組んだままの三成を外に運び出した。怪力と率直さ、優しい思いやりがにじむ愛すべきキャラクターがＳＮＳ上でも話題を集めた。秀吉の弟・秀長（仲野太賀）を支える重要な家臣として今後も注目される。

演じたのは、佳久創（かく・そう）、３５歳。明治大学ラグビー部で、社会人（トヨタ）にも進んだ有望株だったが、俳優として生きる道を選んだ。身長１８５センチ、靴のサイズは３０センチ。実は、父親は中日で名ストッパーとして活躍した台湾出身の投手、郭源治氏（６９）だ。

ＮＨＫ大河「鎌倉殿の１３人」では弁慶を好演。映画「キングダム」にも出演し、昨年放送されたフジテレビ系ドラマ「「もしもこの世界が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」ではＷＳ劇場オーナーのジェシー才賀（シルビア・グラブ）の忠実な用心棒を演じていた。