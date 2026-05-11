巨人の戸郷翔征投手（２６）が１１日にジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加。先発予定の１２日の広島戦（岐阜・ぎふしん長良川球場）へ「今チームがあまりいい状況ではないけどピッチャーで勝ちを持ってこれるようにやっていきたいなと思います」と意気込んだ。

今季はファームで５試合に登板して防御率３・９４を記録。４日のヤクルト戦（東京ドーム）で今季初先発したが、５回５失点に終わった。前回登板について「真っすぐでファウルが取れているのはいいことでしたけど、終盤以降の失速があった」と振り返り、「緊張感はありましたし、その中で初回から飛ばしていったので、ペース配分は考えなきゃいけないところ」と改善点を挙げた。

また、「勝ち星がつくことが１番の良くなる要因だと思う。自分の勝ち星もそうですけど、チームが勝つことが僕にとって１番嬉しいこと」と勝利へのこだわりを改めて口にした。

戸郷にとって縁のある地で復活なるか。長良川球場での登板は２４年９月５日のヤクルト戦以来で、当時は３年連続二桁勝利となる１０勝目を挙げた。右腕は「中４日で行く時って印象に残りますし、体の疲労感もすごい中で、７回を投げ抜いたので自信になると思いますし、本当にいい思い出が岐阜にはあると思います」と回想。

「ピッチャーは悪いことも覚えやすいので、いいことを常に考えることっていうのは重要じゃないかなと思います」とした上で「いつも通りの自分のピッチングをまた心がけて、今までやってきたことをやれれば」と力を込めた。