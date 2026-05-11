メ～テレ（名古屋テレビ）

あしかけ5年。愛知県豊田市の男性が、戦時中に作られた蒸気機関車を修復。10日、動く姿を披露しました

ピカピカに修復された、蒸気機関車。

動く姿を一目見ようと、10日の朝から300人以上が集まりました。

機関車は今から82年前、1944年に作られたものです。

「ほとんど鉄くずみたいになっていたのが、ここまできれいによみがえって感動した」(見学者)

この機関車は1976年に役目を終え、滋賀県多賀町の観光施設に移されましたが、施設が廃業。

跡地に、野ざらしにされていました。

この機関車を約5年かけて修復したのが、豊田市で設備工事業を営む石川昭さん(78)です。

「摺動(滑り動く)部分がたくさんあるから、全部に油がまわらないと動きが悪い」(機関車を修復した 石川昭さん)

修復に情熱を注ぐ

今まで、クラシックカーやバイクの修理を手掛けてきた石川さん。

戦時中に作られ、蒸気機関車をよみがえらせることに情熱を注ぎました。

「個人でやる仕事の量じゃない。夢を実現してくれたので見に来た」(見学者)

2022年、機関車を所有していた多賀町から、無償で譲り受けた石川さん。

土地を整備し、レールを敷きました。

サビを落とし、足りない部品を集めて修理を続けました。

ただ相手は、全長約12ｍの鉄の乗り物。

動かすのは容易ではありませんでした。

「最初は1～2mmだった。それがだんだん、やっとスムーズに動く」(石川さん)

たくさんの人に囲まれるなか、出発の汽笛が響く

たくさんの人に囲まれるなか、出発の汽笛が響きます。

石炭を燃やして発生した蒸気ではなく、圧縮した空気を送り込むことで、車輪が動きます。

機関車は、ガレージからゆっくりと漆黒のボディーを太陽の下にさらしだしました。

「感動しました。男のロマンを感じた」(見学者)

「50年ぶりですから、まず戦時中に作られた機関車ということだけで保存の価値がある」(見学者)

無事、この日を迎えた石川さん。

たた、これだけで満足はしていません。

「これを次の世代に送るために、NPOを立ち上げて保存してくれる人を募る。その人たちに託す、そういう考え方が一番歴史を残す。でないと無くなってしまう」(石川さん)