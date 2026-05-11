戦時中に作られた“蒸気機関車”を修復 半世紀ぶりに動く姿 次の夢は「保存してくれる人を募る」
あしかけ5年。愛知県豊田市の男性が、戦時中に作られた蒸気機関車を修復。10日、動く姿を披露しました
ピカピカに修復された、蒸気機関車。
動く姿を一目見ようと、10日の朝から300人以上が集まりました。
機関車は今から82年前、1944年に作られたものです。
「ほとんど鉄くずみたいになっていたのが、ここまできれいによみがえって感動した」(見学者)
この機関車は1976年に役目を終え、滋賀県多賀町の観光施設に移されましたが、施設が廃業。
跡地に、野ざらしにされていました。
この機関車を約5年かけて修復したのが、豊田市で設備工事業を営む石川昭さん(78)です。
「摺動(滑り動く)部分がたくさんあるから、全部に油がまわらないと動きが悪い」(機関車を修復した 石川昭さん)修復に情熱を注ぐ
今まで、クラシックカーやバイクの修理を手掛けてきた石川さん。
戦時中に作られ、蒸気機関車をよみがえらせることに情熱を注ぎました。
「個人でやる仕事の量じゃない。夢を実現してくれたので見に来た」(見学者)
2022年、機関車を所有していた多賀町から、無償で譲り受けた石川さん。
土地を整備し、レールを敷きました。
サビを落とし、足りない部品を集めて修理を続けました。
ただ相手は、全長約12ｍの鉄の乗り物。
動かすのは容易ではありませんでした。
「最初は1～2mmだった。それがだんだん、やっとスムーズに動く」(石川さん)たくさんの人に囲まれるなか、出発の汽笛が響く
たくさんの人に囲まれるなか、出発の汽笛が響きます。
石炭を燃やして発生した蒸気ではなく、圧縮した空気を送り込むことで、車輪が動きます。
機関車は、ガレージからゆっくりと漆黒のボディーを太陽の下にさらしだしました。
「感動しました。男のロマンを感じた」(見学者)
「50年ぶりですから、まず戦時中に作られた機関車ということだけで保存の価値がある」(見学者)
無事、この日を迎えた石川さん。
たた、これだけで満足はしていません。
「これを次の世代に送るために、NPOを立ち上げて保存してくれる人を募る。その人たちに託す、そういう考え方が一番歴史を残す。でないと無くなってしまう」(石川さん)