IMP.・鈴木大河ら個性豊かなキャストがスプーン曲げに挑戦!? 舞台『曲がれ！スプーン』キービジュアル公開
IMP.の鈴木大河、松井愛莉らが出演する舞台『曲がれ！スプーン』より、キービジュアルが解禁。また、東京公演の追加公演が決定した。
【写真】IMP.らしさあふれる新曲「INVADER」はMVの世界観にもこだわり デビューから3年ブレずに走り続ける
2000年12月、ヨーロッパ企画の上田誠が作・演出を手掛けて上演された『冬のユリゲラー』。町外れの喫茶店を舞台に、さまざまな超能力を持つエスパーたちが、日ごろ隠している超能力を披露し合うパーティを開催するが、たまたま店を訪ねてきた男を仲間だと勘違いして招き入れてしまい、さらにそこへ超常現象を扱うテレビ番組の女性ADが現れて…という奇想天外なストーリーが人気を博し、2002年に再演された。
それ以降も、2005年にフジテレビの深夜ドラマ『劇団演技者。』でテレビドラマ化、2007年には再々演、そして2009年には『曲がれ！スプーン』に改題され、11月に長澤まさみ主演で映画化、12月に3度目の再演を果たすなど、時代を超えて愛され続けるコメディ作品として人気を集めている。今なお再演を望む声も多い、ヨーロッパ企画の代表作だ。
この人気作が、ヨーロッパ企画の大歳倫弘の演出で再び舞台化される。
出演は、サイコキネシスを持つエスパー・河岡役に、2023年にIMP.のメンバーとして活動をスタートし、音楽活動を中心に活躍する鈴木大河。透視能力を持つエスパー・筧役に岡田義徳、電子機器を操るエレキネシス能力を持つエスパー・井手役に忍成修吾、筧の後輩でテレパシー能力を持つエスパー・椎名役に時任勇気。
さらに、テレポーテーション能力を持つエスパー・小山役にオラキオ、ひょんなことから店に迷い込む痩せた男・神田役にひょうろく、超常現象を扱うテレビ番組『あすなろサイキック』の女性AD・桜井役に松井愛莉、そして物語の舞台となる喫茶店「カフェ・ド・念力」のマスター・早乙女役に相島一之と、実力・存在感ともに折り紙付きの豪華キャストが顔をそろえる。
このたび、スプーン曲げに挑むキャストたちの表情豊かな姿を切り取ったビジュアルが解禁された。さらに、東京追加公演として6月8日14時公演の開催も決定した。
舞台『曲がれ！スプーン』は、東京・IMM THEATERにて6月4日〜14日、京都劇場にて6月17日〜19日上演。
【写真】IMP.らしさあふれる新曲「INVADER」はMVの世界観にもこだわり デビューから3年ブレずに走り続ける
2000年12月、ヨーロッパ企画の上田誠が作・演出を手掛けて上演された『冬のユリゲラー』。町外れの喫茶店を舞台に、さまざまな超能力を持つエスパーたちが、日ごろ隠している超能力を披露し合うパーティを開催するが、たまたま店を訪ねてきた男を仲間だと勘違いして招き入れてしまい、さらにそこへ超常現象を扱うテレビ番組の女性ADが現れて…という奇想天外なストーリーが人気を博し、2002年に再演された。
この人気作が、ヨーロッパ企画の大歳倫弘の演出で再び舞台化される。
出演は、サイコキネシスを持つエスパー・河岡役に、2023年にIMP.のメンバーとして活動をスタートし、音楽活動を中心に活躍する鈴木大河。透視能力を持つエスパー・筧役に岡田義徳、電子機器を操るエレキネシス能力を持つエスパー・井手役に忍成修吾、筧の後輩でテレパシー能力を持つエスパー・椎名役に時任勇気。
さらに、テレポーテーション能力を持つエスパー・小山役にオラキオ、ひょんなことから店に迷い込む痩せた男・神田役にひょうろく、超常現象を扱うテレビ番組『あすなろサイキック』の女性AD・桜井役に松井愛莉、そして物語の舞台となる喫茶店「カフェ・ド・念力」のマスター・早乙女役に相島一之と、実力・存在感ともに折り紙付きの豪華キャストが顔をそろえる。
このたび、スプーン曲げに挑むキャストたちの表情豊かな姿を切り取ったビジュアルが解禁された。さらに、東京追加公演として6月8日14時公演の開催も決定した。
舞台『曲がれ！スプーン』は、東京・IMM THEATERにて6月4日〜14日、京都劇場にて6月17日〜19日上演。