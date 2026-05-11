お笑い芸人で文筆家としても活躍するAマッソの加納愛子氏と、歴史小説の巨星・司馬遼太郎。一見すると接点がないように思える両者だが、実は加納氏にとって司馬作品は、自身の人間観を揺さぶる「原点」ともいえる存在だった。（全2回の1回目／続きを読む）

【動画を見る】「自分の命、数十年しか知らずに死ぬなんて…」Aマッソ加納愛子が“親の本棚”の司馬遼太郎に「グッときた」理由

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年4月4日配信）

「『竜馬がゆく』だけはまず読め」

2026年は作家・司馬遼太郎の没後30年にあたる。文藝春秋PLUSの動画シリーズ「司馬遼太郎『未来』という街角から」に俳優の東出昌大氏と共に出演した加納氏は、自身と司馬作品との出会いについて「両親がファンで、実家の本棚にあるのを読んだのが最初」と振り返る。

彼女の記憶には、ある強烈な原風景が刻まれている。それは小学校のころ、司馬遼太郎が亡くなったというニュースを見た父親が、ひどく落ち込んでいた姿だ。さらに、大学進学で家を出る際、親からは「『竜馬がゆく』だけはまず読め」と強く薦められたという。



加納愛子氏

親世代がそこまで熱狂し、人生の指針としていた司馬遼太郎の世界。当時は「背伸びをして読んでいる喜び」を感じていたという加納氏だが、大人になり、様々な経験を経て読み返した時、その作品が持つ真の恐ろしさと深さに気づくことになる。

「自分の命、数十年しか知らずに死ぬなんて」

番組の終盤、加納氏は司馬作品を読む意義について、自身の亡き祖母との記憶を交えながら、現代を生きる私たちに突き刺さるような言葉を放った。

「もったいないですよね、自分の命、数十年しか知らずに死ぬなんて」

人は誰もが、自分が生まれた時代しか生きることができない。しかし、歴史を知ることで、私たちは数百年前の英傑たちの挫折や歓喜を追体験し、人間の愚かさや儚さを知ることができる。加納氏は、司馬遼太郎自身もまた、限られた数十年の命の中で「この国がどうなってこうなったのか」を知りたくて膨大な歴史を書き続けたのではないか、と推察する。

親の本棚にあった一冊の本が、いかにお笑い芸人・加納愛子氏の魂を震わせ、現在の彼女の血肉となっているのか。加納氏が『夏草の賦』や『峠』といった具体的な作品名を挙げながら熱弁を振るう、歴史と人間への深い愛に満ちた本音トークの全貌は、ぜひ以下の動画で目撃してほしい。

〈「こいつの“ダメなところ”が面白い」Aマッソ加納愛子の恐るべき人間観察力は“司馬遼太郎”に作られていた〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）