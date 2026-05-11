世界でも激レア機の「スゴいシーン」が

中部空港の公式SNSアカウントが、「この様子を見られる機会はなかなかないので、ちょっと特別な瞬間に出会えた気がしてうれしくなりました」というコメントとともに、同空港の駐機場の様子を写真で投稿しています。どういったものなのでしょうか。

【写真】えっ…これが中部空港に出現の「見られる機会はなかなかない」光景です

その機体は「ジャンボ機」として知られている747-400をベースに、747で特徴的なコブ部分「アッパーデッキ」の後部がさらに大きく膨らんだユニークな形を持つ貨物機「ドリームリフター」が貨物の積み込み作業を行う様子です。

「ドリームリフター」は、JAL・ANAでも導入されている旅客機「787」のパーツを輸送するために開発された貨物機で、中部空港周辺地域で製造された787のパーツをアメリカへ運ぶため、同空港に不定期で飛来します。なお、この機体は中部空港でこそよく見られるものの、世界でも4機しかない、いわゆるレア機です。

さらにこの機体は787の主翼をはじめとする長尺の貨物に対応するために、胴体後部が折れ曲がり、そこから貨物を積み降ろせるようになっています。公式アカウントが投稿した写真は、その後部貨物搬入口より貨物を搭載する様子と見られます。