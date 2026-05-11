母の日の夜に「偶然なのか意図的なのか」「エグい」ドラマ 「郁恵さんがめっちゃ自分のお母さんに見えて号泣」
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）の第5話が10日に放送された。母娘のストーリーが描かれ、反響が寄せられている。
【動画】『エラー』未央（志田未来）と母・美郷（榊原郁恵）最後の会話→後悔して涙する未央
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
第5話では、未央と命を絶った母・美郷（柏原芳恵）の過去が描かれた。美郷は、明るく元気な美容師だった。しかし、長年営んできた美容院を閉店。近所のたまり場みたいなもので、そもそも経営は成り立っていなかったから、とは言うものの、そこには娘の未央も知らない母の本心があった…。
未央は、美郷に髪を整えてもらい、結婚式へ。世話を焼きながら未央を家から送り出した美郷は「引き出物、本当に塩辛だったら、ちょうだいね」と何気ない一言。それが最後の会話となり、「今度ご飯食べに行こう」という約束は果たせなかった。
未央は「なんでもっと優しくできなかったんだろう」と涙を流し、ユメに想いをぶつけた。
SNSでは「未央とお母さんのやりとりで泣きすぎて若干目が腫れた」「郁恵さんがめっちゃ自分のお母さんに見えて号泣した」など、感想が飛び交った。
さらに、この日はちょうど「母の日」だった。「この描写を母の日にぶつけてくるの、エグい」「母の日にこのエピソードを持ってきたのは偶然なのか意図的なのか…改めて母に日頃の感謝を伝えました」といった声も寄せられ、話題を集めている。
TVerで見逃し配信を実施。
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同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
未央は、美郷に髪を整えてもらい、結婚式へ。世話を焼きながら未央を家から送り出した美郷は「引き出物、本当に塩辛だったら、ちょうだいね」と何気ない一言。それが最後の会話となり、「今度ご飯食べに行こう」という約束は果たせなかった。
未央は「なんでもっと優しくできなかったんだろう」と涙を流し、ユメに想いをぶつけた。
SNSでは「未央とお母さんのやりとりで泣きすぎて若干目が腫れた」「郁恵さんがめっちゃ自分のお母さんに見えて号泣した」など、感想が飛び交った。
さらに、この日はちょうど「母の日」だった。「この描写を母の日にぶつけてくるの、エグい」「母の日にこのエピソードを持ってきたのは偶然なのか意図的なのか…改めて母に日頃の感謝を伝えました」といった声も寄せられ、話題を集めている。
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