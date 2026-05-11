山戸穂乃葉、台湾公演での楽しみは“赤色の街に行くこと” 13歳のキキ役には“キャピキャピは落ち着いたのかな”
俳優の山戸穂乃葉（18）が11日、都内で行われたミュージカル「魔女の宅急便」製作発表記者会見に登壇した。
【全身ショット】再現度高い！キキに扮した山戸穂乃葉＆北川拓実
今年夏、日本人制作、日本人キャストにより台湾で1ヶ月に及ぶ公演が決定。2024年から3年連続で主人公・キキを演じる山戸は、「キキは13歳ですが、（自分は）18歳になってしまったので、新鮮な気持ちと純粋な気持ちを忘れずに、みなさんにすてきな時間をお届けできたら」とにっこり。
年齢のギャップについて問われると、「キャピキャピとかは、13歳の頃よりかはちょっと落ち着いたのかなと思います」と話し会場を和ませた。
また、台湾のイメージについて「『千と千尋』のイメージがあるのですが、赤色の街に行ってみたいです」と目を輝かせた。
原作は、児童文学作家・角野栄子氏が1982年から2009年までの27年間にわたり執筆した全6巻の児童書。1989年にスタジオジブリが宮崎駿監督でアニメーション映画化されヒットし、世界的に有名な作品となった。1993年には蜷川幸雄氏演出によりミュージカル化、2014年に実写映画化、そして2016年にはイギリス・ウェストエンドにて舞台が上演。台湾公演は7月10日から台北国家戯劇院で、7月24日から台中国家歌劇院で行われる。
会見にはほかに、北川拓実、演出家の岸本功喜氏、作曲家の小島良太氏、台湾のMNAマーケティング部のイーチィ・チャン氏、プロデューサーの青木僚平氏、原作者の角野栄子氏が登壇した。
【全身ショット】再現度高い！キキに扮した山戸穂乃葉＆北川拓実
今年夏、日本人制作、日本人キャストにより台湾で1ヶ月に及ぶ公演が決定。2024年から3年連続で主人公・キキを演じる山戸は、「キキは13歳ですが、（自分は）18歳になってしまったので、新鮮な気持ちと純粋な気持ちを忘れずに、みなさんにすてきな時間をお届けできたら」とにっこり。
また、台湾のイメージについて「『千と千尋』のイメージがあるのですが、赤色の街に行ってみたいです」と目を輝かせた。
原作は、児童文学作家・角野栄子氏が1982年から2009年までの27年間にわたり執筆した全6巻の児童書。1989年にスタジオジブリが宮崎駿監督でアニメーション映画化されヒットし、世界的に有名な作品となった。1993年には蜷川幸雄氏演出によりミュージカル化、2014年に実写映画化、そして2016年にはイギリス・ウェストエンドにて舞台が上演。台湾公演は7月10日から台北国家戯劇院で、7月24日から台中国家歌劇院で行われる。
会見にはほかに、北川拓実、演出家の岸本功喜氏、作曲家の小島良太氏、台湾のMNAマーケティング部のイーチィ・チャン氏、プロデューサーの青木僚平氏、原作者の角野栄子氏が登壇した。