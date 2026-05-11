タレントのマツコ・デラックス（53）が11日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生放送し、性格を自己分析した。

この日は、株式トレーダーでタレントの若林史江が、視聴者からの厚意で贈られた衣装で出演。ところが、ここでさっそく、ひと悶着が起きた。4日の放送でも、若林が同じ視聴者からの衣装で出たにも関わらず、スタッフが送り主の名前を調べていなかったことに、マツコが冒頭から憤りを口に。「頭がおかしいんだと思う、あの人たち」と、言葉を選ばずにカメラの反対側を見やった。

その後、性格が悪いと思ったエピソードについてのトークでは、「常に性格が悪いと思って生きてますよ。直そうとも思っていません」と断言した。「本番中に、スタッフに“頭おかしいんだと思う”って絶対、性格悪いですよね」。自虐で説明したが、MCの垣花正は「（スタッフを叱るマツコに）共感できるところある」と続いた。

マツコは「我慢して、CM中に言えよと思うんだけど、我慢できないんですよ、怒りが」とも。「言わないで後からぐちぐち言われる方が助かる、という人もいるじゃない？面と向かって言われるのが嫌だという人もいるじゃない？」。指摘される側の心情にも言及した。

それだけに、「だから、恨まれていると思いますよ。特にあの人には恨まれていると思いますよ」と話し、再びスタッフ側を指差した。「でも同じくらい、あの人を恨んでいるので、いいんです！」とぶっちゃけると、スタジオには笑いが起きていた。