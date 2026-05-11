卒業発表の櫻坂46武元唯衣、美脚輝くミニスカ×ブーツ姿「最後のミーグリ」オフショットに「お嬢様すぎる」「ビジュ最強」と反響
【モデルプレス＝2026/05/11】櫻坂46の武元唯衣が5月10日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】櫻坂46卒業控えるメンバー「全身のバランス神」美脚スラリのミニスカ姿
3月11日リリースの14thシングル「The growing up train」の活動をもって、グループを卒業することを発表している武元は「先週は最後のリアルミーグリでした」と報告し、会場で撮影した写真を複数枚投稿。胸元にリボンがあしらわれたチェック柄のブラウスにミニ丈のプリーツスカートとロングブーツを合わせた美しい脚が際立つ全身ショットを披露している。
また、お団子ヘアでポーズをとる姿やファンから贈られた祝花に囲まれたショットなども公開。「たくさんの壁を一緒に乗り越えてきたBuddies、愛に溢れる時間を本当にありがとう」とファンへの感謝の言葉をつづり、「いよいよ明後日からラストライブが始まります。最高の2日間にしますので、お楽しみに！」と呼びかけている。
この投稿は「ビジュ最強」「お嬢様すぎる」「全身のバランス神」「何着ても似合う」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】櫻坂46卒業控えるメンバー「全身のバランス神」美脚スラリのミニスカ姿
◆武元唯衣、美脚輝くミニスカ姿披露
3月11日リリースの14thシングル「The growing up train」の活動をもって、グループを卒業することを発表している武元は「先週は最後のリアルミーグリでした」と報告し、会場で撮影した写真を複数枚投稿。胸元にリボンがあしらわれたチェック柄のブラウスにミニ丈のプリーツスカートとロングブーツを合わせた美しい脚が際立つ全身ショットを披露している。
◆武元唯衣の投稿に「お嬢様すぎる」と反響
この投稿は「ビジュ最強」「お嬢様すぎる」「全身のバランス神」「何着ても似合う」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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