【コンセプトマスターライン アリス・ギア・アイギス 兼志谷 シタラ ボーナス版】 発売時期 ：2027年10月～2028年1月 価格：119,790円

プライム1スタジオは、スタチュー「コンセプトマスターライン アリス・ギア・アイギス 兼志谷 シタラ ボーナス版」を5月11日より予約受付を開始した。発売は2027年10月～2028年1月を予定し、価格は119,790円。

本商品は3Dシューティング「アリス・ギア・アイギス」のキャラクター「兼志谷 シタラ」を1/5スケールスタチューで立体化したもの。キャラクターデザインの島田フミカネ氏描き下しイラストをもとに立体化され、重装のギアをパージして、開放的な姿が再現されている。

海老川兼武氏による新しい水着やウォーターガンも含め、1/5スケールでハイディテールに表現され、軽やかにそよぐ瞬間を捉えた髪、光をたたえるエメラルドグリーンの瞳、健康的な肌に映える、シンプルながらもデザイン性の高い水着なども細部まで造形されている。

脱ぎかけのガネーシャとヤシマエミリー製のウォーターガンも、海老川氏のシャープなモールドが再現されている。特製ベースはアレンジを加え、かすかにしぶきを上げ、ゆっくり波打つ水面が表現されている。

また、本ボーナス版には、描き下しイラストのB3布ポスターが付属する。

(C) Pyramid,lnc./ COLOPL,lnc.