【漢字クイズ】「飯給」はなんて読む？2文字の難問にチャレンジ！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「飯給」はなんて読む？
「飯給」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、千葉県の地名です。
いったい、「飯給」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「いたぶ」でした！
飯給は、千葉県市原市にある地名です。
そんな飯給のある市原市は、房総半島に位置しており、里山の魅力が詰まったまち。
市内にある「養老渓谷」は、房総の奥座敷として知られ、関東一遅い紅葉の名所としても有名です。
他にも小湊鉄道やチバニアン周辺の自然も楽しむことができ、のんびりおでかけしたくなるエリアです。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『市原市観光情報』
ライター Ray WEB編集部