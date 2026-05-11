【漢字クイズ】「飯給」はなんて読む？2文字の難問にチャレンジ！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「飯給」はなんて読む？

「飯給」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、千葉県の地名です。 いったい、「飯給」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「いたぶ」でした！ 飯給は、千葉県市原市にある地名です。 そんな飯給のある市原市は、房総半島に位置しており、里山の魅力が詰まったまち。 市内にある「養老渓谷」は、房総の奥座敷として知られ、関東一遅い紅葉の名所としても有名です。 他にも小湊鉄道やチバニアン周辺の自然も楽しむことができ、のんびりおでかけしたくなるエリアです。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『市原市観光情報』

ライター Ray WEB編集部