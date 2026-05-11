モデルのｐｅｃｏが、母の日に息子から贈られた感激のメッセージを披露した。

ｐｅｃｏは１１日までに自身のインスタグラムを更新。「Ｈａｐｐｙ Ｍｏｔｈｅｒ’ｓ Ｄａｙ 息子が学校で作ってきてくれたカードがかわいすぎて、そして書いてくれていた言葉 ’’Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｆｏｒ ｍａｋｉｎｇ ｍｅ ｓａｆｅ！’’ に感動して涙が出た わたしをママにしてくれてありがとう」と記し、２０１８年７月に生まれた長男とのツーショットをアップ。

「自分のお母さんふくめ世界中のママ、いつもありがとう！毎日おつかれさま！スーパーヒーロー！ Ｐ．Ｓ．息子とアリソンという我が子たちに挟んでもらってかわいく記念写真撮ろうと思ったけど、アリソンはなぜかテンションぶちあがってて、隣に座ってくれないどころかわたしの靴下ひっぱり攻撃がはじまった瞬間のショット」とつづった。

この投稿には「最高 りんくくんアートセンスありすぎ 愛溢れるお手紙だね」「とっってもかわいいです」「カードの色合い おしゃれで素敵ですね」「うわぁ 絵が天才」「カードのデザインとか色合いが素敵ですね」などのコメントが寄せられた。