ハンタウイルスの集団感染の疑いのあるクルーズ船を降りた日本人がきょう、イギリスに到着しました。今後、最大45日間の健康観察を受ける予定です。

10日、スペイン領カナリア諸島に到着したクルーズ船「MVホンディウス号」。全身、防護服に覆われた乗客が一人ずつ下船し、小型船に乗り換えました。

記者

「青い防護服を着たまま、ソーシャルディスタンスを保ちながら乗客の方々がバスに乗り込み、空港に向かいます」

その後、乗客らはバスで空港へ。各国が手配した特別機に乗って島を離れました。

船には乗客と乗員あわせて23か国のおよそ150人が乗っていましたが、これまでに19か国の94人が下船したということです。

日本政府によりますと、乗客の日本人1人はチャーター機でイギリスに到着。健康状態に問題はないとしていますが、保健当局による最大45日間の健康観察を受ける予定です。

一方、フランスに帰国する便で、乗船していた5人のうち1人が機内で症状を訴えたということです。ハンタウイルスへの感染は不明ですが、5人は厳重に隔離され、検査などを受ける予定です。

現地を視察したWHO＝世界保健機関のテドロス事務局長は「パニックになる必要はない」と強調しました。

WHO テドロス事務局長

「ウイルスの動きが新型コロナと異なる点が私たちに（解決する）自信を与えてくれる。我々はこの問題に対処することができる」

乗客全員の下船は11日中に完了する見込みだとしています。