音楽プロデューサーの小室哲哉（６７）が１１日、都内で、音楽監督を務めた映画「天と地と」の舞台あいさつに出席した。

角川映画５０周年を記念した「角川映画祭」（９月１７日まで）の一環として、角川春樹氏がメガホンをとった１９９０年の同作をリバイバル上映。戦国時代を舞台に上杉謙信と武田信玄の対決を描く時代劇で、カナダ・カルガリーでの大規模ロケで話題を生んだ名作だ。

当時２０代だった小室はカナダでのロケを見てから楽曲を制作。デジタルが普及しておらず、曲作りが地道な作業だったとして「（本編の）尺も変わると、（音楽の尺も）変わる。当時はテープを切ったり貼ったり、撮り直したりで大変だった」と苦労を語り、「今思うと幼かった。もう一回やり直したいところもたくさんある」と笑った。

武田太郎義信を演じた野村宏伸（６１）は「僕は角川さんに怒ってもらって鍛えられた。ただ『天と地と』の時は優しかった。あの時は（主演の）榎木（孝明）さんが怒られました」と振り返り、「話すうちにだんだんと思い出してきますね」と昔話に花を咲かせた。

舞台あいさつでは、８月９日に東京・Ｂｕｎｋａｍｕｒａオーチャードホールで開催される「門川映画音楽祭」のラインアップ発表会も行った。小室のほか、南佳孝（７６）、マリーン（６１）、藤井空（４１）といった出演者が発表された。