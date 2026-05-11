山形県内では連日、クマの出没が相次いでいます。けさも河北町の住宅地で目撃されました。

【写真を見る】相次ぐクマの出没…けさは河北町の住宅地で1頭目撃 クマ出没警報継続中（山形）

河北町によりますと、きょう午前６時ごろ、河北町谷地の高嶋公民館の近くでクマが目撃されました。クマは１頭で、目撃された場所は住宅街でした。クマはその後町内を移動し、山に入っていったということです。

近隣の学校では保護者同伴での下校を行うなど影響が出ています。

今年県内では今月３日までにクマの目撃件数が１１８件確認されています。また、今年はこれまでに少なくとも３人がクマに襲われたことがわかっています。

■クマ出没警報継続中

県は先月３０日からクマ出没警報を出し、継続して注意を呼び掛けています。

県によりますと過去に県内で起きたクマによる人身被害は、山菜採りなど山林で多く発生しているということです。特に今の時期は山菜採りや登山、レジャーなどで山を訪れる人が多くなるとして、複数人での行動やラジオやクマ鈴、笛など音の出る物で、人の存在をクマに知らせることなどを呼び掛けています。