松山英樹は17位後退 米初Vのレイタンがトップ25入り【男子世界ランキング】
5月10日付けの男子世界ランキングが発表された。
≪写真≫レイタンを初Vに導いたピンの未発表パター
米国男子ツアーのシグネチャー大会「トゥルーイスト選手権」でツアー初優勝を果たしたクリストファー・レイタン（ノルウェー）が、48位から自己ベストとなる25位にジャンプアップした。今大会を71位で終えた松山英樹は、1ランクダウンの17位。日本勢2番手からは久常涼（59位）、中島啓太（133位）、金谷拓実（139位）、比嘉一貴（152位）、金子駆大（192位）、平田憲聖（235位）と続いている。米ツアー裏大会「ワンフライト・マートルビーチ・クラシック」で8年ぶりVを挙げたブラント・スネデカー（米国）は、142人抜きとなる131位に急浮上した。LIVゴルフのバージニア大会を制したルーカス・ハーバート（オーストラリア）は、173位→89位に浮上した。DPワールド（欧州）ツアーの「エストレージャ・ダム・カタルーニャ選手権」で14打差の圧勝を遂げたユラブ・プレムラル（南アフリカ）は、598位から250位に順位を上げた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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