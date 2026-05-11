SKYE、鈴木茂が脱退 今後は3人体制に「茂、今までありがとう」【全文】
バンド・SKYEの公式サイトが、11日に更新。メンバーの鈴木茂が脱退することを報告した。
【写真】3年前…ブレッド&バターとライブをしていたSKYE4人
サイトでは「鈴木茂より、SKYEを正式に脱退し自分の活動に専念したいと申し出がありました。その意思は尊重されるべきものです。SKYEはこれから3人で活動を続けていきます。茂、今までありがとう。そして3人体制の新生SKYEを、今後ともよろしくお願いします」と伝えられている。
同バンドは、はっぴいえんどもサディスティック・ミカ・バンドも存在していなかった日本のロック黎明期 小原礼(b)、林立夫(ds)らで結成された伝説のバンド、SKYE(スカイ)とティンパンアレイ以降、日本のロック/ポップスシーンをプロデューサーとして、プレイヤーとして、編曲家として牽引し続けてきた松任谷正隆(key)も加わったスペシャルバンド。
■全文
SKYEからのお知らせ
鈴木茂より、SKYEを正式に脱退し自分の活動に専念したいと申し出がありました。その意思は尊重されるべきものです。
SKYEはこれから3人で活動を続けていきます。茂、今までありがとう。そして3人体制の新生SKYEを、今後ともよろしくお願いします。
SKYE(小原礼 林立夫 松任谷正隆)
【写真】3年前…ブレッド&バターとライブをしていたSKYE4人
サイトでは「鈴木茂より、SKYEを正式に脱退し自分の活動に専念したいと申し出がありました。その意思は尊重されるべきものです。SKYEはこれから3人で活動を続けていきます。茂、今までありがとう。そして3人体制の新生SKYEを、今後ともよろしくお願いします」と伝えられている。
■全文
SKYEからのお知らせ
鈴木茂より、SKYEを正式に脱退し自分の活動に専念したいと申し出がありました。その意思は尊重されるべきものです。
SKYEはこれから3人で活動を続けていきます。茂、今までありがとう。そして3人体制の新生SKYEを、今後ともよろしくお願いします。
SKYE(小原礼 林立夫 松任谷正隆)