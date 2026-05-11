薬丸裕英、実母＆孫と“母の日”に家族団らん楽しむ「一緒にご飯を食べに行きました」 週末の思い出ショットを公開
タレントの薬丸裕英（60）が、11日までに自身のブログを更新。「昨日の母の日 母と孫くんも一緒にご飯を食べに行きました」と明かし、食事会の写真をアップした。
【写真】「一緒にご飯を食べに行きました」母親＆孫と家族団らん楽しんだ薬丸裕英
母の日に選んだのは、焼肉店。テーブルにはタンやキムチ、サラダなどが並び、楽しげな家族団らんの1コマを伝えている。
なお、10日に更新したブログでは「昨晩は孫と車両基地ビューのホテルへ」出かけたことも紹介。
「車両基地と行き交う電車 遠くには新幹線までテラスから眺められる景色 夜は都会のネオンと車両基地の灯りが幻想的」と写真を添えホテルから望む“絶景”を紹介するとともに、「孫くんにとってはまさに特等席 時間を忘れて夢中になっていました」と“電車好き”な孫の様子も伝えた。
裕英は1990年、元アイドル歌手の石川秀美さんと結婚。3男2女が誕生している。長男は、俳優の薬丸翔（35）で2019年に一般女性と結婚し、21年1月に第1子となる長男が誕生。裕英にとっては初孫となった。
【写真】「一緒にご飯を食べに行きました」母親＆孫と家族団らん楽しんだ薬丸裕英
母の日に選んだのは、焼肉店。テーブルにはタンやキムチ、サラダなどが並び、楽しげな家族団らんの1コマを伝えている。
なお、10日に更新したブログでは「昨晩は孫と車両基地ビューのホテルへ」出かけたことも紹介。
「車両基地と行き交う電車 遠くには新幹線までテラスから眺められる景色 夜は都会のネオンと車両基地の灯りが幻想的」と写真を添えホテルから望む“絶景”を紹介するとともに、「孫くんにとってはまさに特等席 時間を忘れて夢中になっていました」と“電車好き”な孫の様子も伝えた。
裕英は1990年、元アイドル歌手の石川秀美さんと結婚。3男2女が誕生している。長男は、俳優の薬丸翔（35）で2019年に一般女性と結婚し、21年1月に第1子となる長男が誕生。裕英にとっては初孫となった。