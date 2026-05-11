3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLEの藤澤涼架（ふじさわ・りょうか／Key）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。5月4日（月）の放送では、今週から藤澤が1人で授業（放送）を担当する新体制がスタート。リスナーからのメッセージを紹介しました。

Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架

5月から藤澤先生が1人で頑張ると聞いて、1人でやるなんてすごいなと思いました。藤澤先生に質問です。1人でミセスLOCKS!をしていくにあたって、何を頑張りたいですか？ 自分は黒板に書くときの漢字を頑張ってほしいです。質問待っています！（三重県 14歳 男性）藤澤：……ちょっと待ってください。あの、そっちが先生（笑）？ 1学期が始まって、先生に「君は何を頑張りたいんだ？」「黒板を書くときの漢字を頑張ってね」と言われている感じがありますけれども（笑）。いや、ありがたいですね。何を頑張っていきたいかという話ですが、頑張っていきたいというか……。何でしょうか。この間、アンジー校長、たんぼ教頭も言ってくれていましたが、“藤澤先生だからこその寄り添い方”ができる、そういうLOCKS!に、よりなっていったらいいなと思っています。生徒のみんなもちょっとしたことを相談しやすかったり、打ち明けたりできる、そんなLOCKS!になっていったらいいなと思っています。ありがとうございます！



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