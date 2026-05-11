欧州株 まちまち、独ダックスはハイテクなどしっかり 欧州株 まちまち、独ダックスはハイテクなどしっかり

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英ＦＴＳＥ100 10277.61（+44.54 +0.43%）

独ＤＡＸ 24299.39（-39.24 -0.16%）

仏ＣＡＣ40 8112.57（-89.51 -1.09%）

スイスＳＭＩ 13129.91（+29.28 +0.22%）

※英ＦＴＳＥ100 仏ＣＡＣ40 スイスSMIは15分遅れ



独ダックスはまちまち。４０銘柄中１６銘柄がプラス圏、２４銘柄がマイナス圏。ＩＴハイテクの買いが目立っており、ソフトウェアのＳＡＰ、半導体のインフィニオンテクノロジーズが強い、一方農業・食品加工設備のGEAグループ、自動車等部品のコンチネンタル、MTUIエアロエンジンズ、再保険のハノーバー・リ、ミュンヘン・リなどが軟調。



英FTもまちまち。ケータリングのコンパス、輸送サービスのインターナショナル・コンソリデーテッド、煙草のブリティッシュアメリカンタバコなどが強い。原油高もあり石油メジャーのBPも買われている。

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