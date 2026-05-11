英ＦＴＳＥ100　 10277.61（+44.54　+0.43%）
独ＤＡＸ　　24299.39（-39.24　-0.16%）
仏ＣＡＣ40　 8112.57（-89.51　-1.09%）
スイスＳＭＩ　 13129.91（+29.28　+0.22%）
※英ＦＴＳＥ100　仏ＣＡＣ40　スイスSMIは15分遅れ

独ダックスはまちまち。４０銘柄中１６銘柄がプラス圏、２４銘柄がマイナス圏。ＩＴハイテクの買いが目立っており、ソフトウェアのＳＡＰ、半導体のインフィニオンテクノロジーズが強い、一方農業・食品加工設備のGEAグループ、自動車等部品のコンチネンタル、MTUIエアロエンジンズ、再保険のハノーバー・リ、ミュンヘン・リなどが軟調。

英FTもまちまち。ケータリングのコンパス、輸送サービスのインターナショナル・コンソリデーテッド、煙草のブリティッシュアメリカンタバコなどが強い。原油高もあり石油メジャーのBPも買われている。