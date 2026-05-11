GW明けの食べすぎリセットに！「酢キャベツ」がおすすめ

とにかく簡単！作りおきできるヘルシーな副菜

GWはおいしいものをたくさん食べて、気づいたら食べすぎていた……なんて経験はありませんか？外食やお酒が続いた後は、野菜をしっかり摂る食事を意識してみるのがおすすめです。

そんなときに手軽に作れるのが「酢キャベツ」。キャベツは今が旬で手に入りやすく、価格も安定している使い勝手のいい野菜です。酢と合わせることでさっぱりとした味わいになり、こってりした主菜の箸休めにもぴったり。あと一品ほしいときにも重宝しますよ。

すし酢で基本の作り方はこれ

かんたん酢でとにかく楽チン！

毎日摂りたい酢&食物繊維

おつまみにもなる！ヘルシー副菜

うんま〜い！キャベツのピクルス

「酢キャベツ」で連休明けをさっぱりリセット

連休明けこそ、食事をちょっと意識して見直してみるチャンス。「酢キャベツ」の作り方はとてもシンプルで、切ったキャベツに酢や塩を混ぜるだけ。キャベツには食物繊維が含まれており、酢と合わせることでさっぱりとした味わいに。冷蔵庫で1時間ほど冷やすと味が馴染んでよりおいしくなります。まとめて作っておけば2〜3日は保存できるので、忙しい平日の副菜としても重宝します。GW明けの食卓に、気軽に取り入れてみてはいかがでしょうか。