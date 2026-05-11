日本陸上競技連盟は11日、32年ぶりに日本で開催されるアジア大会 愛知・名古屋（9月19日〜10月4日）に出場する競歩の日本代表内定選手7人を発表した。競歩は23日と27日に開催される。

男子マラソン競歩には昨夏の東京世界陸上男子35kmで銅メダルを獲得した勝木隼人（35、自衛隊体育学校）と今年3月の日本選手権マラソン競歩で優勝した諏方元郁（26、愛知製鋼）。男子ハーフマラソン競歩には2月の日本選手権の同種目で1時間20分34秒の世界記録をマークした山西利和（30、愛知製鋼）と2位の吉川絢斗（24、横浜市陸協）が選出。

女子は日本選手権のマラソン競歩、ハーフマラソン競歩を制した梅野倖子（23、ＬＯＣＯＫ）が矢来舞香（27、千葉興業銀行）とともにマラソン競歩に。ハーフマラソン競歩には柳井綾音（22、富士通）が内定した。

なお、派遣人数に限りがあるため、女子ハーフマラソン競歩の2人目は6月の日本陸上競技選手権終了後にトラック＆フィールド種目と合わせて選考する。内定選手は、今後、日本オリンピック委員会（JOC）の認定をもって、正式に代表に決定する。

【男子マラソン競歩】

勝木隼人（かつきはやと） 自衛隊体育学校（埼玉） 1990/11/28生

◆アジア競技大会出場回数：2回出場（2023杭州、2018ジャカルタ）

■自己記録：2時間55分28秒

■選考競技会成績： 第62回全日本競歩高畠大会 1位

諏方 元郁（すわ もとふみ） 愛知製鋼（愛知） 1999/10/22生

◆アジア競技大会出場回数：初出場

■自己記録：2時間58分21秒

■選考競技会成績 第110回日本陸上競技選手権大会・マラソン競歩 1位

【男子ハーフマラソン競歩】

山西 利和（やまにし としかず） 愛知製鋼（愛知） 1996/02/15生

◆アジア競技大会出場回数：1回出場（2018ジャカルタ）

■自己記録：1時間20分34秒

■選考競技会成績： 第109回日本陸上競技選手権大会・ハーフマラソン競歩 1位

吉川 絢斗（よしかわ けんと） 横浜市陸協（神奈川） 2001/8/9生

◆アジア競技大会出場回数：初出場

■自己記録：1時間20分50秒

■選考競技会成績 第109回日本陸上競技選手権大会・ハーフマラソン競歩 2位

【女子マラソン競歩】

梅野 倖子（うめの ゆきこ） ＬＯＣＯＫ（東京） 2003/01/08生

◆アジア競技大会出場回数：1回出場（2023杭州）

■自己記録：3時間33分47秒

■選考競技会成績： 第110回日本陸上競技選手権大会・マラソン競歩 1位

矢来 舞香（やぎ まいか） 千葉興業銀行（千葉） 1999/01/21生

◆アジア競技大会出場回数：1回出場（2023杭州）

■自己記録：3時間36分06秒

■選考競技会成績 第110回日本陸上競技選手権大会・マラソン競歩 2位

【女子ハーフマラソン競歩】

柳井 綾音（やない あやね） 富士通（神奈川） 2003/12/24生

◆アジア競技大会出場回数：初出場

■自己記録：1時間35分57秒

■選考競技会成績： 第109回日本陸上競技選手権大会・ハーフマラソン競歩 2位

