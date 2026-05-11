「とんかつ朱寿」は、2026年2月に名古屋市名東区にオープンしたとんかつ店です。



店の特徴は、毎月変わる銘柄米と銘柄豚。その月だけの組み合わせで楽しめる、“極みのとんかつ御膳”を味わうことができます。



豚肉は、月によって千葉県産の「林SPF豚」や「知多三元豚」など、希少な銘柄豚が登場。薄めの衣をまとわせ、低温でじっくり火を通したあと、高温でサクッと香ばしく揚げています。口に入れると、上質な豚肉の甘みとジューシーな旨味が広がります。

部位は、赤身と脂のバランスが良い「ロース」、やわらかくあっさりとした「ひれ」、脂のコクと旨味を堪能できる「リブロース」の3種類。それぞれの部位の特徴に加え、ブランド豚ごとの個性も楽しめます。





御膳にはワサビ醤油が添えられ、卓上には塩、コショウ、醤油、ソースを用意。おすすめは、まず塩だけで豚本来のおいしさを味わい、次にワサビ醤油で、最後は好みの調味料で楽しむ食べ方です。また、とんかつとの相性や体へのやさしさを考え、御膳には「塩麹豚汁」を用意。野菜の甘みをしっかり感じられる、さっぱりとした味わいです。キャベツと塩麹豚汁はおかわり無料となっています。＜メニュー※月替わりの参考＞※キャベツ、塩麹豚汁おかわり無料とんかつ御膳【ロースかつ御膳】（1800円）【ひれかつ御膳】【リブロースかつ御膳】（各2000円）銘柄豚とんかつ御膳【ロースかつ御膳】（2200円）【ひれかつ御膳】【リブロースかつ御膳】（各2400円）【ご飯おかわり】【味噌ダレ】（各200円）※2026年2月19日時点の情報です