月替わりの銘柄豚と釜炊きご飯が人気…“その時だけ”の味を楽しむ“極みのとんかつ御膳”の店
「とんかつ朱寿」は、2026年2月に名古屋市名東区にオープンしたとんかつ店です。
店の特徴は、毎月変わる銘柄米と銘柄豚。その月だけの組み合わせで楽しめる、“極みのとんかつ御膳”を味わうことができます。
豚肉は、月によって千葉県産の「林SPF豚」や「知多三元豚」など、希少な銘柄豚が登場。薄めの衣をまとわせ、低温でじっくり火を通したあと、高温でサクッと香ばしく揚げています。口に入れると、上質な豚肉の甘みとジューシーな旨味が広がります。
部位は、赤身と脂のバランスが良い「ロース」、やわらかくあっさりとした「ひれ」、脂のコクと旨味を堪能できる「リブロース」の3種類。それぞれの部位の特徴に加え、ブランド豚ごとの個性も楽しめます。
また、とんかつとの相性や体へのやさしさを考え、御膳には「塩麹豚汁」を用意。野菜の甘みをしっかり感じられる、さっぱりとした味わいです。
キャベツと塩麹豚汁はおかわり無料となっています。
＜メニュー※月替わりの参考＞
※キャベツ、塩麹豚汁おかわり無料
とんかつ御膳
【ロースかつ御膳】（1800円）
【ひれかつ御膳】【リブロースかつ御膳】（各2000円）
銘柄豚とんかつ御膳
【ロースかつ御膳】（2200円）
【ひれかつ御膳】【リブロースかつ御膳】（各2400円）
【ご飯おかわり】【味噌ダレ】（各200円）
※2026年2月19日時点の情報です