江南市や各務原市で地域に親しまれているカフェ「1Place cafe」の系列店「1Place cafe ～Fluffies～ 名東店」が、2026年2月、名古屋市内に初出店しました。



“温かくくつろげる場所を届けたい”という思いを大切にしながら、新ブランドとして新たな魅力を加えた3号店となっています。



既存店でも人気の自家製ケーキをはじめ、旬の食材を使った月替わりランチ、生麺を使ったパスタやピザ、雑穀米を使ったオムライスやライスボウル、カレーなど、多彩な創作メニューが並びます。





なかでも、名東店限定の看板メニューが「パンケーキ」と「アフォガード」です。パンケーキは、粉やメレンゲ、卵黄の配合を何度も試作しながら完成させたオリジナル生地を使用。注文ごとに丁寧に焼き上げています。“ふわふわ過ぎない”、パンケーキ本来のおいしさを楽しめる食感が特徴です。各フレーバーに使われるクリームには、軽やかな口当たりのエスプーマを採用。ミルクのコクや満足感を残しつつ、最後までさっぱり味わえるよう工夫されています。「大人のベリーアフォガード」は、挽きたてのエスプレッソとベリーソースが入ったシェイカーが提供され、自分でシェイクしてアイスクリームにかけて仕上げる体験型デザートです。急冷することで香りが引き立ち、濃厚なバニラアイスとほろ苦いエスプレッソが絶妙にマッチします。料理に合うコーヒーにもこだわっていて、豆は厳選したものを使用。スペシャルティコーヒーは、豆の特徴に合わせて注文ごとにハンドドリップで抽出し、エスプレッソはイタリア製マシンで丁寧に淹れています。＜ランチメニュー11:00～15:00※月替り＞※A-SET（ランチ＋ドリンク）、B-SET（ランチ＋ドリンク＋ケーキ）【アサリとトマトと菜の花のボンゴレ・ビアンコ】（各A:1665円／B:2050円）【粗挽きポークの自家製キーマカレー】（A:1745円／B:2130円）【半熟卵の甘辛ヤンニョムチキンボウル】（A:1770円／B:2155円） など＜メニュー＞【パンケーキ（塩キャラメルナッツ＆クッキー／チョコレートバナナキャラメリゼ）】（各1375円）【パンケーキ（苺＆ベリー）】（1452円）【大人のベリーアフォガード】（770円）【ムール貝と浅利と海老のペスカトーレ】（1672円）【なつかしのクリームソーダ】（715円）【シェイク（バナナチョコドロップ／ベリーベリー／柚子レモン／抹茶ホワイト／クッキーキャラメル／チョコミント）（各935円） など※2026年2月17日時点の情報です