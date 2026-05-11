茨城ロボッツが6選手を自由交渉リストに公示…エースのロバート・フランクスや兵役公表のヤン・ジェミン

5月11日、B1東地区の茨城ロボッツは、ロバート・フランクス、駒沢颯、ヤンジェミン、エリック・ジェイコブセン、ティム・シュナイダー、村越圭佑の計6選手をBリーグ自由交渉選手リストに公示した。

アメリカ出身で現在29歳のフランクスは、NBAのオーランド・マジックやオーストラリアのNBLを経て2023年に来日。名古屋ダイヤモンドドルフィンズでのプレーを経て2024-25シーズンに茨城へ加入した。今シーズンは53試合の出場でチームハイの平均17.1得点に6.9リバウンド、3ポイント成功率40.3パーセントを記録している。

また、3月に電撃加入したドイツ代表経験を持つシュナイダーもリスト入り。21試合の出場で平均11.1得点7.2リバウンドを記録し、シーズン終盤のチームを支えた。アジア特別枠として今季加入したヤン・ジェミンについては、5月6日に自身のSNSを通して「今シーズンを最後に一時コートを離れ、大韓民国国民としての国防の義務を果たすため、軍服務に就くことになりました」と発表している。







さらに、長年茨城のゴール下を支えてきたジェイコブセンは、既に発表されていた通り今シーズン限りでの現役引退に伴う公示。日本人選手では、全60試合に出場した駒沢、シーズン途中から練習生を経て本契約を勝ち取った村越の2名がリストに掲載された。

茨城は、引退するジェイコブセンを除く5選手の去就について「決定次第改めて報告する」としている。

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