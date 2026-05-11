Lacidollが発売している「折りたたみ式の衣類乾燥機」が興味深いのでご紹介。本製品は使用時にはクローゼット型に展開、収納時には高さ18.5cmまでスリムに折りたためる一体式設計の衣類乾燥機だ。工具不要で組み立てが可能で、家具の隙間やベッド下にも収納できる。梅雨や花粉、黄砂の時期、夜間の洗濯など外干しが難しいシーンでの室内干し拠点としての活用を想定している。

乾燥機能としては、360°循環する温風が洗濯物の隅々まで熱を届け、部屋干し特有の生乾き臭を抑えるという。また最大20kgの洗濯物を支えるステンレス製の支柱を採用しており、乾燥機として使用しない時間は一時的な収納クローゼットとしても利用可能。500Lの空間に最大約30枚の衣類を掛けらるとのことで、衣替えや来客用のコートハンガーとしても活用できそう。これから梅雨シーズンに向けて、ちょっと気になるアイテムだ。

■製品情報折りたたみ式衣類乾燥機寸法：展開時 77.5 x 44 x 150cm / 収納時 77.5 x 44 x 18.5cm消費出力：1000W耐荷重：20kg主な機能：アロマ対応、1～4h切タイマー、リモコン操作安全保護：過熱保護認証：PSE認証済