「このレベルの選手が２部はありえない」衝撃４ゴールで29戦14発！“別格”の日本人エースがいても昇格できず…“脱出”を望む声やまず「さすがに移籍させてもらえるよね」「幽閉されてるのかわいそう」
中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスは、現地５月９日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の最終節でポーとホームで対戦。中村がなんと４ゴールを挙げる大爆発をして、５−３で逆転勝ちを収めた。
だが、６位に終わったため、プレーオフ圏の５位以内に入れず、１年でのリーグ・アン（１部）復帰を逃した。２部では別格で、29試合14ゴールを挙げた日本代表MFを擁しているにもかかわらずだ。
こうした状況に、インターネット上では、25歳のエースに対して次のような声が上がった。
「中村敬斗はこんなレベルでプレーする選手じゃない」
「昇格プレーオフにすら進めないお粗末なシーズンでしたな」
「敬斗の実力で来季このままリーグドゥはありえないよね」
「ランスに幽閉されてるのかわいそうだわ」
「早くステップアップしてくれ」
「もう君は２部にいるべきではないです」
「今年はさすがに移籍させてもらえるよね」
「このレベルの選手が２部はありえない」
「来シーズンも２部ですし今度こそ脱出できるといいな」
「やはり２部にはいちゃだめな存在」
「置き土産だな」
志願しながらも昨夏は叶わなかった移籍が実現するのは、ほぼ間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】
だが、６位に終わったため、プレーオフ圏の５位以内に入れず、１年でのリーグ・アン（１部）復帰を逃した。２部では別格で、29試合14ゴールを挙げた日本代表MFを擁しているにもかかわらずだ。
「中村敬斗はこんなレベルでプレーする選手じゃない」
「昇格プレーオフにすら進めないお粗末なシーズンでしたな」
「敬斗の実力で来季このままリーグドゥはありえないよね」
「ランスに幽閉されてるのかわいそうだわ」
「早くステップアップしてくれ」
「もう君は２部にいるべきではないです」
「今年はさすがに移籍させてもらえるよね」
「このレベルの選手が２部はありえない」
「来シーズンも２部ですし今度こそ脱出できるといいな」
「やはり２部にはいちゃだめな存在」
「置き土産だな」
志願しながらも昨夏は叶わなかった移籍が実現するのは、ほぼ間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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