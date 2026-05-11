「このレベルの選手が２部はありえない」衝撃４ゴールで29戦14発！“別格”の日本人エースがいても昇格できず…“脱出”を望む声やまず「さすがに移籍させてもらえるよね」「幽閉されてるのかわいそう」

「このレベルの選手が２部はありえない」衝撃４ゴールで29戦14発！“別格”の日本人エースがいても昇格できず…“脱出”を望む声やまず「さすがに移籍させてもらえるよね」「幽閉されてるのかわいそう」